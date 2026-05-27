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È morto Pierre Deny, star di ‘Emily in Paris’: aveva 69 anni

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(Adnkronos) –
L'attore francese Pierre Deny, noto al pubblico internazionale per la sua partecipazione alle stagioni tre e quattro della serie Netflix 'Emily in Paris', è morto lunedì 25 maggio all’età di 69 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica (Sla).  La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso una dichiarazione diffusa ai media francesi. Secondo quanto comunicato dalle figlie, la malattia avrebbe avuto un decorso improvviso e particolarmente aggressivo. Nella serie Netflix con Lily Collins protagonista, Deny interpretava Louis de Léon, amministratore delegato del gruppo Jvma e figura centrale nel mondo della moda raccontato da 'Emily in Paris'.  Attore di lunga carriera, Pierre Deny aveva iniziato a recitare in teatro negli anni Ottanta, diventando poi un volto noto della televisione francese. In patria aveva preso parte a numerose produzioni di successo, tra cui le serie 'Fabio Montale' e 'Il comandante Florent'. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

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