È morto Paolo Bulgari, il celebre gioielliere aveva 89 anni: i funerali lunedì 23 novembre a Roma

(Adnkronos) – E’ morto a 89 anni Paolo Bulgari, imprenditore e stilista italiano, nipote di Sotirios Bulgari, fondatore del marchio di lusso Bulgari. Ne dà notizia la famiglia, che ricorda “la straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo. Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi”.

I funerali si svolgeranno a Roma lunedì 23 novembre, alle ore 11.00, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026