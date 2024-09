E’ morto John Ashton, il sergente Taggart di Beverly Hills Cop

(Adnkronos) – E' morto John Ashton, l'attore che ha interpretato il sergente John Taggart nei film della saga Beverly Hills Cop accanto a Eddie Murphy. Ashton aveva 76 anni e si è spento a Fort Collins, in Colorado, come ha confermato il suo agente a Variety. Ashton è stato Taggart nei primi due film della serie, nel 1984 e nel 1987, facendo coppia con il collega Billy Rosewood, interpretato da Judge Reinhold. In 'Beverly Hills Cop: Axel F', uscito nel 2024, Taggart diventa capo della polizia di Beverly Hills. La carriera di Ashton ha abbracciato oltre 50 anni tra cinema e tv, con la partecipazione a diverse serie che hanno fatto la storia del piccolo schermo: da Colombo a Mash, da Starsky and Hutch a Dallas. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Settembre 2024