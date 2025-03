E’ morto Guido Alpa, avvocato e giurista maestro del diritto civile

(Adnkronos) – E' morto Guido Alpa, 77 anni, uno dei massimi giuristi italiani e fra i maggiori civilisti a livello internazionale. Da docente universitario e avvocato, come amava ricordare, ha speso la "vita al servizio del diritto": Alpa, che tanti studenti di giurisprudenza conosco anche solo per il "Manuale di diritto privato", continuamente ristampato dalla casa editrice Cedam, si è spento in una clinica a Genova.

Titolare di uno dei più affermati studi legali della Capitale, dove lavorò anche il futuro presidente del Consiglio Giuseppe Conte ("ma non sono stato né il suo mentore, né il suo maestro", ha detto in un'intervista), alla professione forense – procuratore legale iscritto all'Albo del distretto di Genova dal 1974, avvocato dal 1980 e avvocato patrocinante in Cassazione dal 1984 – Alpa ha affiancato una prestigiosa carriera accademica. Era professore emerito di diritto civile dell'Università di Roma 'La Sapienza' e presidente emerito del Consiglio nazionale forense, di cui è stato componente dal 1995, vicepresidente dal 2001 al 2004 e infine presidente dal 2004 al 2015.

All'attività di docente, Alpa ha affiancato una serie di incarichi istituzionali di alto spessore. E' stato membro della Commissione per la riforma della legge fallimentare, istituita presso il Ministero della Giustizia, oltre che presidente della Commissione consultiva, istituita presso il Ministero della Salute, per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Nel 2016 era stato nominato presidente della Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato. Al riconoscimento ottenuto dall'aver rivestito incarichi di così alto livello, si aggiunge il prestigio conferito da importanti onorificenze quali quella di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica; quella di Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e quella di Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno. Era socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei, socio onorario dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, dell'Accademia Virgiliana, socio corrispondente della British Academy, nonché membro onorario del "Gray's Inn", dell'European Consumer Law Group e dell'Inter-American Bar Association. L'integrità e lo spessore dimostrato nel corso della sua carriera, sono valse a Guido Alpa tre lauree honoris causa in giurisprudenza conferite rispettivamente dall'Università Complutense di Madrid, dall'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima e dall'Universidad de Buenos Aires.

Negli anni Alpa ha pubblicato importanti monografie e manuali giuridici, più volte ristampati, tra le quali spiccano "La responsabilità d’impresa" (Giuffrè Editore), "Le fonti non scritte e l'interpretazione" (Utet), "L'arte del giudicare" (Laterza), "Corso di diritto contrattuale" (Cedam), "Trattato di diritto civile" (Giuffrè Editore), "La formazione giurisprudenziale", "Istituzioni di diritto privato. Nozioni" (Utet), "La responsabilità civile" (Giuffrè Editore). Intensa anche la sua attività pubblicistica con libri editi dal Mulino: "L'avvocato. I nuovi volti della professione forense nell'età della globalizzazione", "Le stagioni del contratto", "Tutela del consumatore e controlli sull'impresa", "Diritto privato dei consumi", "Diritto dei consumatori" (curato con Antonio Catricalà), "Diritto civile italiano. Due secoli di storia" e "Solidarietà. Un principio normativo".

Nato il 26 novembre 1947 ad Ovada (Alessandria), dopo gli studi al liceo 'Andrea Doria' di Genova, Alpa si laureò nel 1970 in diritto civile con 110/110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova e subito dopo avviò una carriera lavorativa ricca di importanti traguardi e grandi soddisfazioni. Iniziò l'attività di docente all'Università di Genova come assistente alla cattedra di Diritto civile e nel 1979, come vincitore di concorso, divenne professore associato di diritto privato alla Facoltà di Giurisprudenza dello stesso Ateneo, quindi nel 1983 professore ordinario di Istituzioni di diritto privato. Nel 1991 al 2009 Alpa è stato titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza', per poi passare alla cattedra di Diritto civile fino al 2018, quindi il pensionamento e la nomina a professore emerito nel 2019. Dal 2002, ha diretto il master universitario di II livello in Diritto privato europeo e della cooperazione della stessa Facoltà. Alpa ha insegnato Istituzioni di diritto privato anche alla Luiss di Roma. E' stato, inoltre, visiting professor presso numerose università statunitensi ed europee.

Negli ultimi anni Guido Alpa ha avuto una certa notorietà perché il suo nome è stato accostato a quello dell'avvocato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, con cui ha collaborato. A tal proposito Alpa ha raccontato dei suoi rapporti con Conte in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" nel 2021: "Era già assistente di Diritto civile alla Sapienza quando io vi arrivai nel 1991. Non sono stato né il suo maestro né il suo mentore. Abbiamo lavorato insieme a qualche pratica e scritto un libro a quattro mani, ma non è mai stato mio associato. I nobili Pasolini dall'Onda gli diedero in affitto lo studio sopra il mio. Lo chiuse quando divenne premier". Nella stessa intervista affermò: "Non ho scritto io lo statuto M5s. E non conosco Beppe Grillo". (di Paolo Martini) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Marzo 2025