È morto Giovanni Masotti, storico volto dell’informazione Rai

(Adnkronos) –

Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo televisivo, è morto in una clinica romana all'età di 74 anni. Nato nel 1951, aveva iniziato la carriera negli anni Settanta, lavorando in alcune delle principali testate italiane e vivendo una lunga esperienza in Rai come inviato, conduttore e vicedirettore del Tg2, oltre a essere corrispondente da Londra e Mosca. Negli ultimi anni aveva guidato la testata viterbese "Lamiacittànews", tornando a un giornalismo più vicino ai territori. "Sono profondamente addolorato per la scomparsa improvvisa di Giovanni Masotti. Se ne va un bravissimo giornalista, ma soprattutto un grande amico ed una persona perbene. Ricorderò le giornate passate insieme da studenti e da giornalisti. Ciao Giovanni, riposa in pace". Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Unirai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Masotti, giornalista Rai di lunga esperienza e professionalità. Alla famiglia, ai colleghi e a quanti hanno condiviso con lui un percorso umano e professionale va la nostra sincera vicinanza in questo momento di dolore", il messaggio del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Dicembre 2025