E’ morto Gianni Vattimo, aveva 87 anni

(Adnkronos) – E' morto il filosofo Gianni Vattimo, aveva 87 anni. Vattimo era stato ricoverato all'ospedale di Rivoli, in provincia di Torino. Vattimo si è spento in serata a Torino, come ha detto Simone Caminada, compagno del filosofo negli ultimi anni di vita, a La Repubblica. Le condizioni di salute del filosofo si erano aggravate negli ultimi giorni, come ha raccontato sui social lo stesso Caminada.



Pubblicato il 19 Settembre 2023