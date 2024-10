E’ morto Francesco Merloni, presidente Ariston aveva 99 anni

(Adnkronos) – E' morto l'ingegner Francesco Merloni, presidente onorario di Ariston Group, che si è spento nella sua abitazione di Fabriano all'età di 99 anni. Ne dà notizia l'azienda in una nota. Imprenditore e Cavaliere del Lavoro, Francesco Merloni è stato uno dei protagonisti dell'industria italiana e, raccogliendo l'eredità del padre, ha dedicato la sua carriera allo sviluppo internazionale dell'azienda di famiglia. Uomo politico, Francesco Merloni è stato parlamentare per sette legislature, dal 1972 al 2001, e ministro dei Lavori Pubblici nei Governi Amato e Ciampi, dal 1992 al 1994, mettendosi al servizio dello Stato in un momento che ha cambiato la storia della Repubblica Italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Ottobre 2024