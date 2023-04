E’ morto Cesare Fumagalli, storico segretario generale di Confartigianato

(Adnkronos) – E' morto ieri Cesare Fumagalli, classe '53. E' stato uno storico segretario generale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020. Nato nel 1953 in provincia di Lecco, laureato in sociologia, sposato e padre di due figli, Cesare Fumagalli ha trascorso 30 anni nell’ambito del Sistema Confartigianato. Dopo aver lavorato alla Presidenza della Regione Lombardia, per 20 anni è stato Direttore di Confartigianato Lecco e successivamente Segretario Regionale di Confartigianato Lombardia. Fumagalli ha lavorato anche per la presidenza della Regione Lombardia ed è stato membro del Board di SmeUnited a Bruxelles oltre che componente del CdA di Unicredit Banca e della Bcc Alta Brianza. Attivo anche in ambito politico, Cesare Fumagalli faceva parte della segreteria nazionale del Partito Democratico. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Aprile 2023