E’ morto Carlo Mazzone, allenatore aveva 86 anni

(Adnkronos) – E' morto all'età di 86 anni Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. "Carlo Mazzone è stato un simbolo del calcio. Era il decano degli allenatori, con il record di quasi 800 panchine in serie A. Ha dato tantissimo a questo sport sotto ogni profilo, tecnico, sportivo e umano. La Lega Serie A si unisce commossa al cordoglio della famiglia e di tutti i tifosi italiani", scrive in una nota il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini. "Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma!", il saluto dell'As Roma. "È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa di Carlo Mazzone – dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e presidente del Lazio Club Montecitorio – Personaggio unico nel mondo del calcio, ha rappresentato nello sport la romanità più pura e genuina. Ci piace ricordare quando scherzava sul fatto che ci fosse voluto un romanista come lui per far vincere alla Lazio lo scudetto nel 2000, grazie al suo Perugia che sconfisse la Juventus sotto il famoso diluvio. Anche per questo sarà sempre ricordato con piacere da ogni laziale". "Buon viaggio Carlo, straordinario protagonista del calcio più bello e più vero!", il tweet di Matteo Salvini. "Cordoglio per Carletto Mazzone. Bandiera, sudore e tecnica di un calcio che non c’è più. Scopriva i campioni e non li schierava già fatti. Roma lo porta nel cuore", le parole del deputato del Partito democratico Roberto Morassut. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Agosto 2023