E’ morto Bernard Hill, attore di Titanic e Signore degli Anelli

(Adnkronos) – L'attore Bernard Hill, noto per i suoi ruoli in Titanic e nella trilogia del Signore degli Anelli, è morto all'età di 79 anni. In Titanic, il film diretto da James Cameron, Hill ha interpretato il capitano Edward Smith. Nella saga del Signore degli Anelli, è stato Theoden, re di Rohan. La notizia del decesso è stata confermata alla Bbc dall'agente dell'attore, Lou Colson. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Maggio 2024