E’ morto Annibale Marini, ex presidente della Corte costituzionale

(Adnkronos) – Si è spento questa mattina a Roma a 85 anni il giurista ed ex presidente della Corte costituzionale, Annibale Marini. Nato a Catanzaro il 5 dicembre 1940, già professore ordinario di Istituzioni di diritto privato, è stato eletto dal Parlamento a Palazzo della Consulta il 18 giugno 1997. Giura il 9 luglio 1997. Termina il mandato il 9 luglio 2006. 
Pubblicato il 5 Novembre 2025

