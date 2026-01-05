Attualità

E’ morto Alessandro Tiberti, il cordoglio della Rai

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E' morto all'età di 61 anni Alessandro Tiberti, "volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni". La sua scomparsa avvenuta oggi 5 gennaio, si legge in una nota, "è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore – lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Madre e figlia morte a Campobasso, il medico legale: “Sostanza tossica o batterio le ipotesi al vaglio”

31 minuti fa

Sinner e il ‘no’ a Mattarella, il retroscena di Binaghi: “Stava per andare in ospedale”

52 minuti fa

La Groenlandia è una ‘fissazione’ di Trump. Ha un reale fondamento economico per gli Stati Uniti?

1 ora fa

Maduro al giudice: “Sono innocente, non sono colpevole. Sono una persona perbene”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio