Attualità

E’ morta Mity Simonetto, addio alla storica consulente di Silvio Berlusconi

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' morta ieri Matilde 'Mity' Simonetto, fino al 2010 responsabile dell'immagine e della comunicazione di Silvio Berlusconi. "Con profondo dolore, la famiglia comunica che ieri, 6 luglio 2026, si è spenta Matilde 'Mity' Simonetto, tra le prime consulenti d'immagine in Italia e, per vent'anni, responsabile dell'immagine e della comunicazione del presidente Silvio Berlusconi. Professionista di grande competenza, lo ha affiancato con passione, eleganza e discrezione nei suoi molteplici ruoli imprenditoriali, istituzionali e politici", si legge in una nota della famiglia. "Nel corso della sua attività si è distinta per serietà, energia, riservatezza e rigore professionale, conquistando la stima di colleghi e collaboratori. L'ultimo saluto a Matilde “Mity” Simonetto sarà celebrato mercoledì 8 luglio alle ore 15.00 presso la chiesa di San Camillo, a Milano", viene reso noto.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Tumore seno metastatico, Punzo (Europa Donna): “Fare squadra per accesso equo a cure”

12 minuti fa

Roma, automobilista finisce contro albero e muore: ipotesi malore

17 minuti fa

Harry in Uk senza Meghan e figli, Re Carlo ‘spazientito’ per cambi idea su alloggio

29 minuti fa

Juve, Massara è il nuovo chief football officer del club

40 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio