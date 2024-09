È morta l’editrice Paola Tantulli: ha avuto un malore a Pordenonelegge

(Adnkronos) – È morta, per un malore improvviso, l'editrice Paola Tantulli. In queste ore si trovava al festival letterario Pordenonelegge che per ricordarla ha speso parole di affetto.

Nata nel 1966, Paola Tantulli era laureata in Lettere all'Università di Udine. Edizioni Biblioteca dell'Immagine, di cui era direttrice editoriale, la ricorda come "il cuore della casa editrice". "Da trent'anni l'anima della Casa editrice, Paola – si legge in un messaggio sui social della casa editrice – lascia un vuoto incolmabile, ma lascia soprattutto un mondo vastissimo di affetto, amore, idee, proposte. Paola è e sarà per sempre il cuore di EBI". "Appassionata, intelligente, sensibile e spiritosa, – si legge invece sui social di Pordenonelegge – Paola era una donna che amava i libri, una donna che viveva di libri. In questi anni è stata vicina a pordenonelegge sempre, e ha reso il nostro amore per i libri più ricco e profondo. Ci manca e ci mancherà ancora di più quando realizzeremo del tutto quello che è successo". E ancora: "A nome di Fondazione Pordenonelegge, il presidente Michelangelo Agrusti, insieme alla direttrice Michela Zin e al direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta, esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Paola Tantulli, ricordandone la sensibilità, la competenza, l’appassionata dedizione nel ruolo di direttrice editoriale delle Edizioni Biblioteca dell’Immagine e le collaborazioni feconde intrecciate in tante stagioni per l’organizzazione di incontri e progetti comuni". —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Settembre 2024