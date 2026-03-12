Attualità

E’ morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni. Lo apprende l’Adnkronos. La conduttrice tv era malata di tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno. Negli ultimi mesi, in diverse apparizioni televisive, aveva raccontato la lotta contro la malattia. Tra gli anni ’80 e ’90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali ‘Non è la Rai’, ‘Pronto, chi gioca?’ e ‘Italia Sera’.
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l’ultima intervista in tv

20 minuti fa

Pontedera, donna muore in incendio in un appartamento: evacuati altri condomini

22 minuti fa

Sinner-Tien oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla in tv

47 minuti fa

Meteo, arriva la svolta fredda: mite fino al weekend, ma poi tornano pioggia e neve

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio