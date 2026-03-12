(Adnkronos) – E’ morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni. Lo apprende l’Adnkronos. La conduttrice tv era malata di tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno. Negli ultimi mesi, in diverse apparizioni televisive, aveva raccontato la lotta contro la malattia. Tra gli anni ’80 e ’90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali ‘Non è la Rai’, ‘Pronto, chi gioca?’ e ‘Italia Sera’.

Pubblicato il 12 Marzo 2026