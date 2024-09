E’ morta Elodie Constantin, la prima moglie di Jean-Paul Belmondo

(Adnkronos) – È stata il primo grande amore, la prima moglie e la madre dei primi tre figli di Jean-Paul Belmondo: Patricia, Florence e Paul. Elodie Constantin, la donna che amò il grande attore francese prima che diventasse 'Bébel', è morta all'età di 90 anni in seguito a un ictus, tre anni dopo Belmondo. Ad annunciarlo è il figlio più piccolo con un post sul suo account Instagram in cui la mamma lo stringe a sé, a poche ore dalla sua nascita, il 23 aprile 1963. "Ti amo mamma, riposa in pace", le parole di Paul Belmondo. Quando Jean-Paul Belmondo incontrò Élodie Constantin, lei era una ballerina, che si esibiva con lo pseudonimo di Renée Constant, lavorando con talento nei cabaret di Saint-Germain-des-Prés. Insieme hanno avuto tre figli: Patricia, morta tragicamente nel 1994, Florence, nata nel 1960, Paul, il più giovane, nato nel 1963. I due si sposarono nel 1959 e il loro amore durò fino a quando 'Bébel' si innamorò di Ursula Andress durante le riprese di 'L'uomo di Hong Kong' (1965). Ufficialmente, però, i due divorziarono solo nel 1968. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Settembre 2024