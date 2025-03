E’ morta Eleonora Giorgi, aveva 71 anni

(Adnkronos) – E' morta dopo una lunga malattia, Eleonora Giorgi. L'attrice, che aveva 71 anni, era ricoverata alla clinica Paideia di Roma da oltre un mese dove si stava sottoponendo alla terapia del dolore per il tumore al pancreas. Nata a Roma il 21 ottobre 1953 da una famiglia di origini inglesi e ungheresi, dopo una breve apparizione nel film ‘Roma’ di Federico Fellini, esordì come attrice nel 1972 come protagonista di ‘Storia di una monaca di clausura’. Diventa così sex symbol degli anni '70 ma il ruolo che la consacrò al grande pubblico fu quello di Nadia Vandelli in 'Borotalco' accanto a Carlo Verdone. Ruolo che le fece vincere il David di Donatello e il Nastro d'argento come Migliore attrice protagonista. Dopo alcuni ruoli in commedie sexy all’italiana, iniziò a recitare anche in pellicole drammatiche come ‘L’Agnese va a morire’ e ‘Dimenticare Venezia’. Negli anni Novanta e Duemila si sposta nel piccolo schermo dove prende parte a ‘Morte di una strega’, ‘Lo zio d’America’ e ‘I Cesaroni’. "Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas", aveva annunciato l'attrice a 'Pomeriggio Cinque' nel dicembre del 2023. Più volte ospite a Verissimo, Eleonora Giorgi aveva raccontato la sua lunga battaglia contro la malattia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025