E’ morta a 35 anni Daveigh Chase, baby star dell’horror ‘The Ring’

(Adnkronos) – Daveigh Chase, attrice statunitense nota per aver interpretato da bambina Samara Morgan nel film horror "The Ring" e per aver dato la voce a Lilo nel film d’animazione Disney "Lilo & Stitch", è morta all’età di 35 anni. La notizia è stata confermata dal suo compagno Roy Hernandez al sito hollywoodiano. Secondo quanto riferito, l’attrice è deceduta martedì 16 giugno a seguito di una meningite e di un’infezione del sangue che hanno provocato gravi complicazioni di tipo settico. Nata il 24 luglio 1990, Chase aveva raggiunto la fama internazionale nei primi anni 2000 grazie a una serie di ruoli di grande impatto. Nel 2002 era diventata un’icona del cinema horror interpretando Samara Morgan in "The Ring", performance che le valse anche un Mtv Movie Award come miglior “cattivo”. Nello stesso anno aveva prestato la voce alla protagonista del film Disney Lilo & Stitch, ruolo che le era valso un Annie Award per la migliore interpretazione vocale in un film d’animazione. Nella sua carriera aveva ottenuto anche altre nomination e partecipato a produzioni come "Donnie Darko", la serie "Big Love", "E.R. – Medici in prima linea", "Sabrina, vita da strega", "Beethoven 5" e "Colde Case – Delitti irrisolti". L’ultimo credito ufficiale risale al 2016, nel videogioco "Let It Die". Negli anni successivi l’attrice aveva avuto alcune vicende personali difficili e problemi con la giustizia, oltre a periodi di fragilità e instabilità. Poco prima della sua morte, il compagno aveva avviato una raccolta fondi online per sostenerla durante la malattia, descrivendo una situazione clinica critica e il desiderio di garantirle assistenza e serenità nelle ultime fasi della sua vita.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026