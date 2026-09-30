“E lucevan le stelle…”, Puccini torna in scena con la “Tosca”

Un amore travolgente, un potere spietato, un’aria capace di commuovere da oltre un secolo: venerdì 2 ottobre il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospita “E lucevan le stelle…”, tratto da Tosca di Giacomo Puccini.

Il nuovo appuntamento della Quinta Stagione dell’Orchestra Sinfonica Territoriale “Suoni del Sud”, in programma alle 20.30, arriva dopo lo straordinario successo e il tutto esaurito registrato nella serata di riapertura della stagione.

La regia dello spettacolo è affidata a Riccardo Canessa, mentre le scenografie e il visual design sono curati da Nicola Delli Carri. A dirigere l’Orchestra “Suoni del Sud” sarà la bacchetta del Maestro Benedetto Montebello.

Un cast di grande rilievo darà voce e volto ai celebri personaggi pucciniani: il soprano Libera Granatiero sarà Floria Tosca, affiancata dal tenore Paolo Lardizzone nel ruolo di Mario Cavaradossi e dal baritono Marcello Rosiello nei panni del Barone Scarpia. Il cast è completato da Gianluca Convertino (Cesare Angelotti), Carlo Monaco (Il Sagrestano) e Pantaleo Metta (Spoletta).

Il concerto ripercorrerà i momenti chiave e le arie più celebri dell’opera, offrendo al pubblico tutta l’intensità drammatica, la passione e la carica tragica della vicenda di Tosca.

“Dopo la grande risposta di pubblico registrata con l’omaggio a Lucio Dalla, torniamo con una produzione di immenso valore artistico dedicata al grande repertorio operistico – dichiara Marco Moresco, direttore artistico dell’Orchestra Suoni del Sud –. Tosca è un titolo che sa parlare al cuore di chiunque per la sua modernità e la sua carica emotiva. Con questo allestimento vogliamo offrire alla città una serata di grande lirica, valorizzando le eccellenze del nostro territorio e grandi interpreti della scena nazionale”.



Pubblicato il 30 Settembre 2026