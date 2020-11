“E’ esagerata l’attesa messianica del vaccino anti Covid”

“Esagerata l’attesa messianica del vaccino anti Covid e tanti i punti da chiarire”: il professor Paolo Gulisano, docente di storia della medicina, specialista in igiene ed epidemiologo di fama, sul vaccino anti Covid nutre qualche riserva.

Professor Gulisano, si annuncia il vaccino anti Covd. Tuttavia il professor Giulio Tarro ha sostenuto che il virus sul quale si è lavorato potrebbe anche mutare geneticamente e il vaccino così avrebbe scarsa utilità…

“Ha ragione. Non dimenticate che Tarro è il migliore e più autorevole virologo in circolazione. La sua obiezione ha senso. Tutti i virus, per loro natura, sono geneticamente mutevoli. Non comprendo questa attesa messianica del vaccino. E aggiungo un altro particolare”.

Prego…

“Abbiamo visto che persone infettate da Covid non si sono immunizzate, anzi si sono riammalate. E allora se non si sono immunizzate a contatto col virus reale, come è possibile immunizzarsi con il vaccino? Nessuno ci offre la garanzia di questo e neanche la possibilità di assenza di effetti collaterali al cento per cento visto che è stato elaborato in fretta . Sia chiaro che io non sono contro i vaccini, tuttavia non condivido questa visione agitata e frenetica, questa attesa che sembra, come dicevo, messianica”.

Va conservato a meno 80 gradi…

“Altro problema di non poco conto che richiederà investimenti e sforzi organizzativi e finanziari e senza ombra di polemica politica mi domando come farà un Paese che non ha saputo regolare l’ arrivo dei banchi a scuola, disciplinare questo aspetto. Vale naturalmente per molte regioni, la cui sanità presenta criticità”.

E allora che cosa si doveva o poteva fare?

“Studiare un vaccino è utile. Però a mio avviso era ed è maggiormente adeguato irrobustire le terapie. Aggiungo che la vera emergenza non sono il Covid e neppure le terapie intensive, ma la medicina territoriale al collasso. Assieme al correre dietro al vaccino si potevano fare altre cose”.

Cioè?

” Nuovi ospedali, e sarebbero stati un investimento, o rendere più solido il sistema della medicina territoriale. In Italia la rete ospedaliera è stata depauperata, ecco la reale criticità”.

Caso concreto: vengo a contatto con un positivo, lei consiglia il tampone?

“Non è strettamente necessario. Magari lo diventa se accuso qualche sintomo. Del resto ogni giorno involontariamente e casualmente possiamo venire a contatto con un positivo e tanti sono asintomatici, pertanto non automaticamente malati e non sempre contagiosi”.

Va bene. Ma ceno e mi vedo con mio zio che è positivo dichiarato e ricoverato, che faccio?

“In questo caso fare un tampone ha senso. Tuttavia sia chiaro che il tampone non è esaustivo, risponde solo sul qui e adesso, ma anche se la risposta al momento dice negativo non esclude che dopo un giorno siamo nella positività. E allora è consigliabile farlo quando e se si accusano sintomi come febbre o tosse. Questa corsa al tampone serve solo a giustificare l’ emergenza ed è strumentale all’ apparato che ci terrorizza”.

Bruno Volpe

