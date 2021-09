È boom per la rassegna “Vieste in Love”

Otto giorni di eventi, decine di migliaia di presenze, centinaia di attività commerciali coinvolte. Vieste in Love, la rassegna a tema amore svoltasi nella “perla del Gargano”, è stata un autentico successo. La kermesse, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Vieste e organizzata dalla società Studio360 di Molfetta, si è conclusa nella serata di domenica con il Rimbamband Show. Uno spettacolo, quello della matta e scanzonata band barese, all’incrocio tra musica e cabaret, tra sorrisi e tanto divertimento.“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto in questa fantastica settimana – ha affermato Rossella Falcone, assessore al Turismo di Vieste – perché abbiamo pienamente centrato tutti i nostri obiettivi: prolungare la stagione estiva, coinvolgere le attività del territorio, offrire ai turisti una serie di eventi di alto livello e di varia tipologia. Gli applausi scroscianti a fine serata sono per noi la miglior risposta possibile”.Vieste in Love, giunta alla sua seconda edizione, ha aperto i battenti domenica 5 settembre con l’inaugurazione di “Man”, l’installazione luminosa di 13 metri ispirata a “Il Pensatore” di Rodin, per poi proseguire con una lunga serie di iniziative. A partire dall’Urban Show, esibizione di motociclismo acrobatico e mototerapia, per proseguire con il “Love Dog Show”, dedicato al mondo dei cani in compagnia di Edoardo Stoppa. A metà settimana, ecco “La Vieste en Rose”, kermesse enogastronomica che ha messo in prima linea i migliori rosati di Puglia, accompagnati da musica, cultura e food tipico del Gargano. A seguire, hanno riscosso grandi applausi “Wonderland”, con i bimbi letteralmente ipnotizzati dagli artisti di strada e gli spettacoli di magia, e nella serata di venerdì due appuntamenti: il Vieste Music Festival, che ha visto protagonisti i talenti viestani della musica, e “Terrazze sonore”, l’orchestra diffusa nel meraviglioso centro storico. Dulcis in fundo, “Vieste in Tango”, la favolosa serata con i tangheri più noti al mondo (Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero) sotto le stelle e le note musicali della migliore tradizione argentina, e appunto il Rimbamband Show.Tutto questo, nel meraviglioso scenario di Marina Piccola, con il suggestivo faro sullo sfondo, e nelle cornici del centro storico e del quartiere ottocentesco. “Abbiamo lanciato una scommessa e l’abbiamo vinta – ha detto Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste – Volevamo proporre un evento come Vieste in Love, a cui teniamo tantissimo e che vogliamo diventi una meravigliosa abitudine. Devo dire che quella scommessa è stata vinta. Difficile chiedere di più e di meglio. Per la nostra Vieste, per chi la vive ogni giorno e per chi la sceglie per le sue bellezze”.A spiccare sono stati anche gli allestimenti, con le attività commerciali vestite a tema amore e i balconi della città colorati di passione. “Il turismo, dal nostro punto di vista – è il commento finale di Rossella Falcone – è proprio questo: condivisione, partecipazione, soddisfazione”.

