Dybala, infortunio contro il Cagliari: c’è lesione, quando tornerà in campo

(Adnkronos) – Tegola in casa Roma. Durante la partita contro il Cagliari, vinta 1-0 dai giallorossi, Paulo Dybala ha abbandonato il campo per infortunio, dopo appena 11 minuti dal suo ingresso. Oggi gli esami hanno rivelato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra, infortunio che dovrebbe costringere l'argentino a stare fuori dai campi per circa un mese. Problemi anche per Devyne Rensch. Il terzino olandese ha rimediato una lesione all'adduttore lungo sinistro e non sarà a disposizione per i prossimi impegni di campionato. Dybala ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma per tornare in campo, come detto, dovrebbe volerci circa un mese. L'argentino sfrutterà la pausa per le Nazionali per provare ad accelerare, ma sicuramente salterà la partita di campionato contro il Lecce, in programma il 29 marzo, e il big match contro la Juventus del 6 aprile. Obiettivo di Dybala sarà quello di tornare a disposizione per il derby con la Lazio del 13 aprile oppure per il match successivo contro l'Hellas Verona, in calendario all'Olimpico il 19 dello stesso mese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Marzo 2025