(Adnkronos) – “Abbiamo bisogno sempre più di giovani che entrino nel mercato del lavoro, soprattutto oggi con l’Ai”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon, intervenendo alla presentazione della Blue Med Academy Network, l’hub dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per la formazione dei giovani al porto di Civitavecchia.

“Ben vengano iniziative come questa per avere quelle competenze che ci rendono appetibili e confrontabili con altri mondi. Serve una forza lavoro che cambi indirizzo quando serve”, ha detto. Sul fronte occupazionale, il sottosegretario ha rivendicato i risultati dell’esecutivo: “Come governo abbiamo creato lavoro, non ci sono mai stati numeri così alti certificati dall’Istat. Ai ragazzi dico di approfittare di questi momenti che ci dicono dove va il lavoro futuro”.

Il sottosegretario ha infine ribadito il ruolo strategico dello scalo laziale: “Per me Civitavecchia è il porto più importante d’Italia perché è il porto di Roma. Servono le competenze dei lavoratori ed è fondamentale fare questo matching e questa formazione”. Con la fine dei fondi del Pnrr, ha concluso, “la formazione dovrà essere sempre più specifica”.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026