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Durante (Billboard): “Al Wmf 2026 la mutazione digitale nella musica”

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(Adnkronos) – "Questa è la prima collaborazione ufficiale fra Billboard Italia e We Make Future: porteremo al We Make Future la discussione sulle tensioni che attraversano il settore della musica, che ha scoperto per primo cosa significa la mutazione digitale completa, forse disordinata e forse troppo accelerata”. Così Carlo Durante, publisher editor di Billboard Italia, a margine della conferenza di presentazione del We Make Future 2026. L’evento, tra i più importanti a livello internazionale sul tema dell’innovazione tecnologica e digitale, si svolgerà a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno.  “Nei nostri 14 panel parleremo anche di algoritmi, di Intelligenza artificiale, di capitali, startup e nuova infrastruttura culturale – prosegue – È importante far distinguere quello che rimane del valore della musica al di là dei volumi impressionanti generati dalle piattaforme: riuscire a distinguere il segnale dal rumore”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Giugno 2026

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