(Adnkronos) – Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, è morto all’età di 65 anni. Il musicista è deceduto lunedì 23 novembre “dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un cancro alla prostata”, si legge nel comunicato diffuso dalla band. Taylor è stato uno degli autori di alcune delle hit del gruppo. Ha contribuito, in particolare, a scrivere Save A Prayer, Rio e Girls On Film. In carriera, ha lavorato anche con artisti come Robert Palmer, Rod Stewart e Belinda Carlisle.

“Andy c’era fin dall’inizio della nostra storia”, hanno detto gli altri componenti della band Simon LeBon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor. “Dal momento in cui arrivò a Birmingham dal Nord-Est, con una chitarra e la ferma convinzione di quello che avremmo potuto diventare, ha donato alla nostra musica un fuoco indelebile e un’iniezione di audacia. Il suo modo di suonare ha dato la spinta ai brani che ci hanno portato in giro per il mondo. Con il suo umorismo pungente, unito a una visione della vita straordinariamente concreta e priva di inutili sentimentalismi, ci ha aiutato a restare con i piedi per terra, dando alla band quel tocco di grinta che ci ha accompagnato negli anni straordinari che sono seguiti”. “Il nostro pensiero va a sua moglie Tracey, ai suoi figli Georgina, Isabella, Bethany e Andrew, e al nipotino Albie. Tutti loro lo amavano profondamente. Chiediamo che la loro privacy venga rispettata in questo momento così difficile”, hanno aggiunto.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026