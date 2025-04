Dune: Awakening offrirà le colonne sonore di Dune e Dune II Battle for Arrakis – Il video

(Adnkronos) – Gli appassionati del vasto universo di Dune, creato dalla penna di Frank Herbert e portato sul grande schermo dai premiati film di Legendary Entertainment, potranno presto immergersi ancora più profondamente nell'atmosfera del pianeta Arrakis. Il tanto atteso survival MMO, Dune: Awakening, offrirà ai giocatori un'esperienza sonora unica grazie all'integrazione di una radio in-game dotata di ben tre canali distinti. Una delle sorprese più gradite per i nostalgici sarà la possibilità di sintonizzarsi sulle indimenticabili colonne sonore dei videogiochi classici Dune (originariamente intitolato Dune: Spice Opera) e Dune II: Battle for Arrakis, entrambi pietre miliari del gaming su PC pubblicati nel lontano 1992.

La colonna sonora di Dune II: Battle for Arrakis fu magistralmente composta da Frank Klepacki, musicista celebre per il suo lavoro nella serie Command & Conquer. Le atmosfere epiche e ritmi incalzanti che hanno accompagnato le battaglie per il controllo della spezia faranno il loro ritorno in Dune: Awakening. Per quanto riguarda il primo Dune, la sua colonna sonora, originariamente intitolata Dune: Spice Opera, fu frutto del talento di Philippe Ulrich e del compianto Stéphane Picq, scomparso prematuramente nel febbraio 2025. Proprio nel 2024, questa iconica colonna sonora aveva ricevuto un'accurata rimasterizzazione, preparandola idealmente al suo ritorno nel nuovo titolo.

Come ha dichiarato il direttore creativo Joel Bylos: "Dune ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'editoria e della cinematografia, ma anche nei videogiochi. Le colonne sonore di Dune e Dune II sono state tra le più grandi degli anni '90 ed è un grande onore poterle condividere con una nuova generazione di giocatori attraverso il Communinet di Dune: Awakening".

Il sistema di comunicazione centralizzato del gioco, denominato Communinet, offrirà ai giocatori tre diverse stazioni radio tra cui scegliere. Oltre ai canali musicali dedicati ai classici, i giocatori potranno sintonizzarsi su trasmissioni riguardanti eventi cruciali come emergenze, imminenti tempeste di sabbia o comunicazioni dal Landsraad. Per coloro che desiderano immergersi nelle dinamiche politiche e militari di Arrakis, saranno disponibili i canali ufficiali delle casate Atreides e Harkonnen. Queste stazioni trasmetteranno propaganda, ricostruzioni di combattimenti nell'arena e discorsi motivazionali, offrendo un'ulteriore prospettiva sul conflitto per il potere sul pianeta desertico. Infine, per accompagnare le fasi di raccolta risorse e costruzione di basi, i giocatori potranno sintonizzarsi su Harvester Radio, la stazione dedicata ai minatori di spezia e alla forza lavoro comune. Questo canale offrirà un mix di annunci utili, consigli di sopravvivenza, musica e intrattenimento, includendo anche esclusivi episodi di teatro radiofonico, arricchendo ulteriormente l'esperienza immersiva di Dune: Awakening. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2025