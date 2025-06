Dumfries-Acuna, rissa durante Inter-River Plate: cosa è successo – Video

(Adnkronos) –

Rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuna durante Inter-River Plate. Nell'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri di Chivu grazie alla vittoria andata in scena nella notte di oggi, giovedì 26 giugno, non sono mancati momenti di nervosismo. Uno dei duelli più interessanti del match è stato quello andato in scena sulla fascia destra tra l'esterno nerazzurro Dumfries e il terzino argentino Acuna, tornato al River Plate dopo l'esperienza al Siviglia, con cui ha vinto un'Europa League battendo in finale, nel 2023, la Roma di José Mourinho. I due hanno dato vita a un duello a tutta velocità fatto anche di contrasti duri, che è diventato rissa nel corso del secondo tempo. Tutto è successo quando Dumfries ha rifilato una spallata che ha fatto volare per terra Acuna, con l'argentino che, pochi minuti dopo, gliel'ha restituita con un duro contrasto a centrocampo, piuttosto 'gratuito' considerata la zona di campo. I due si sono ritrovati così testa a testa, con i compagni subito intervenuti per calmarsi e provare a sedare una situazione che si stava facendo incandescente. Quando la situazione sembrava rientrata però la rabbia di Acuna è scoppiata nuovamente nel finale. Al momento del fischio finale l'argentino è corso verso Dumfries, venendo placcato ancora una volta dai compagni di squadra mentre l'olandese veniva scortato negli spogliatoi, con Cristian Chivu corso in campo per calmare gli animi. Un finale, insomma, elettrico al termine di una partita equilibrata e combattuta, che l'Inter è riuscita a vincere 2-0 grazie ai gol, tutti nel secondo tempo, di Pio Esposito e Alessandro Bastoni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Giugno 2025