Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione

(Adnkronos) – Due valanghe questo pomeriggio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi sono in corso le verifiche per possibili persone coinvolte. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. 
Pubblicato il 1 Febbraio 2026

