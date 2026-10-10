Due studenti rifugiati ripartono dall’Università di Foggia grazie a Unicore

L’università di Foggia ha aderito al programma Unicore – University Corridors for Refugees, giunto all’ottava edizione, accogliendo due studenti rifugiati, tra i vincitori delle 78 borse di studio messe a disposizione da 41 università italiane. Il primo è arrivato ieri e l’altro raggiungerà la comunità universitaria nei prossimi giorni. “L’adesione al progetto Unicore rappresenta per il nostro Ateneo un dovere morale e un’opportunità straordinaria di arricchimento umano e culturale – dichiara Lorenzo Lo Muzio, rettore dell’Università di Foggia – . Accogliere questi ragazzi significa riaffermare energicamente il valore universale del diritto allo studio e della conoscenza come strumenti di pace, riscatto e inclusione. Il nostro impegno non si limita ad offrire loro una borsa di studio, ma mira a costruire una comunità accademica aperta e solidale, capace di valorizzare il talento e la determinazione”.

“Questi giovani arrivano in Italia portando con sé talento, determinazione e il desiderio di costruire il proprio futuro. Unicore dimostra cosa può accadere quando università, istituzioni e società civile lavorano insieme per trasformare il diritto allo studio in un’opportunità concreta” dichiara Francesca Bonelli, rappresentante di Unhcr per l’Italia, la Santa Sede, Malta e San Marino. Il programma Unicore è realizzato grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli, Fondazione Finanza Etica, Gandhi Charity, Consorzio Communitas e Campus X, insieme a un’ampia rete di realtà territoriali.



Pubblicato il 10 Ottobre 2026