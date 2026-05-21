Attualità

Due sorelle investite da pirata a Milano: una morta e l’altra grave

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Ha travolto due donne di 75 e 70 anni, sorelle tra loro, per poi scappare. È successo ieri sera, intorno alle 21.30, a Milano in via Carnia, vicino a piazza Udine. La sorella maggiore è morta, mentre l’altra è ferita in modo grave. L’automobilista fuggito, un 39enne italiano, è poi andato a costituirsi al comando dei vigili di via Ornato. Risultato positivo sia ad alcol che a droga test, è stato arrestato.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Biennale Arte, Giuli visita Padiglione Italia con Buttafuoco: “Pace fatta, mia visita chiude polemica”

23 minuti fa

Nicosia, insonnia e oblio: ‘King Marracash’ è il racconto di un bambino che ce l’ha fatta

43 minuti fa

Crisi energetica, Dombrovskis: “Esaminiamo deroga Patto di stabilità”

48 minuti fa

A Milano World Tech Conference dal 24 al 27 giugno, attesi oltre 200 speaker

48 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio