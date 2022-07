Due serate dedicate a Dalla tra Termoli e le Tremiti

Omaggio al genio che è stato e che resta: fine settimana al mare sulle note di Lucio Dalla.

Termoli (Campobasso) e le isole Tremiti (Foggia), oggi, e domani, sabato 23, saranno protagoniste di un doppio evento dedicato al grande compositore bolognese. La città molisana e le isole pugliesi che il cantautore aveva nel cuore ospiteranno due serate di musica e storie legate a Dalla.

L’appuntamento è nato dalla sinergia tra la società Sintattica Servizi e Turismo (che gestisce dal punto di vista turistico la villa di Dalla alle Tremiti) e le aziende Mulino Casillo e Camardo Caffè, che sostengono l’iniziativa, ed è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione delle Amministrazioni comunali di Termoli e delle Tremiti. Gli spettacoli si avvalgono della regia artistica di Marcello Balestra, storico collaboratore del cantautore bolognese.

“L’intento dei concerti che abbiamo voluto preparare per il fine settimana in arrivo – spiega lo stesso Balestra, – è quello di regalare al pubblico di Termoli e delle Isole Tremiti un Lucio Dalla persona e artista collegato ai luoghi a lui cari e alla sua arte musicale. Lo faremo attraverso l’esecuzione live delle sue canzoni più importanti da parte di vari artisti, arricchite dal racconto di aneddoti e di testimonianze di vita vissuta con Lucio”.

Il programma prevede oggi a Termoli, dalle ore 21, sulla Scalinata del Folklore, l’esibizione della band ‘I piazza grande’; a San Domino, invece, proprio in piazza Dalla, sabato, sempre dalle ore 21, ci saranno gli ‘Onda sud’. In entrambe le serate anche altri cantanti e ospiti. Narratore dell’evento dedicato a Dalla sarà direttamente Marcello Balestra, accompagnato dal giornalista Enzo Luongo.

