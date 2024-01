Due nuovi collegamenti per le borgate “La Moschella” e “Borgo Libertà”

Il Comune potenzia il collegamento con due borgate, “La Moschella” e Borgo Libertà, grazie all’attivazione di due corse dirette di autobus attivate con un finanziamento regionale per il miglioramento delle reti di trasporto pubblico pari a 67.000 euro. “Potenziare il trasporto pubblico locale significa connettere meglio il nostro vasto e complesso territorio e, allo stesso tempo, dare una mano concreta all’ambiente”, commenta l’assessora alla Viabilità Teresa Cicolella. “I nostri concittadini che, quotidianamente, viaggiano per raggiungere la nostra città per lavoro o studio, potranno contare su una nuova corsa, diretta, con tempi più veloci rispetto all’unica corsa fino ad oggi presente e che copriva entrambe le borgate, con tempi di percorrenza dilatati dalle tante fermate”, conclude l’assessora, che oggi ha inaugurato il servizio accompagnata dal sindaco Francesco Bonito e dal consigliere Comunale Gerardo Valentino. Le nuove corse per Borgo “La Moschella” partiranno quotidianamente alle ore 7 da Cerignola (Capolinea Via B. Croce), con l’arrivo presso la borgata alle ore 7:20. Mentre da Borgo “La Moschella” la navetta ripartirà alle 7:20 per giungere in città alle 8:05 (Capolinea Via B. Croce). Sarà possibile rientrare presso la borgata con la nuova corsa in partenza alle 13:45 da Cerignola (Capolinea Via B. Croce), con l’arrivo presso la borgata alle ore 14:05. Da Borgo “La Moschella” la navetta ripartirà alle ore 14:10 per tornare in città alle ore 14:50 (Capolinea Via B. Croce). Inoltre, la navetta per Borgo “La Moschella” al rientro passerà per Via Santuario Madonna di Ripalta, offrendo la possibilità ai residenti di quella zona, attualmente sprovvista di servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), di usufruire di questo nuovo servizio di trasporto pubblico locale.

Le nuove corse per Borgo Libertà partiranno quotidianamente alle ore 7:10 da Cerignola (Capolinea Via B. Croce) con l’arrivo presso la borgata alle ore 7:30. La navetta ripartirà alle 7:35 per giungere in città alle 7:55. Sarà possibile rientrare presso la borgata con la nuova corsa in partenza alle 13:30 da Cerignola (Capolinea Via B. Croce), con l’arrivo presso la borgata alle ore 13:50. Da Borgo Libertà la navetta ripartirà alle ore 13:55 per tornare in città alle ore 14:15 (Capolinea Via B. Croce).

Il sindaco Francesco Bonito ha sottolineato l’importanza e la necessità di implementare il trasporto pubblico: “Gli ultimi dati forniti dalla Società Trasporti della nostra città ci riportano un costante incremento della domanda di trasporto pubblico, con quasi 30 nuovi utenti al mese per le corse che collegano la città alle borgate. Questo significa avere 300 nuovi passeggeri ogni anno, una necessità che vogliamo ascoltare.”



Pubblicato il 16 Gennaio 2024