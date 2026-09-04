Due nuovi cartelli stradali (sconosciuti): dove si trovano e cosa significano

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Due nuovi cartelli stradali in arrivo? In Europa stanno 'spuntando' alcune novità riguardo la segnaletica stradale, che presto potrebbero riguardare anche l'Italia, a maggior ragione considerando il nuovo Codice della strada. In particolare tra Francia e Spagna, i cartelli sono stati aggiornati e gli automobilisti hanno dovuto tornare a 'studiare'. In strada sono quindi apparsi, in particolare, due nuovi cartelli, mai visti prima e identificati con le sigle P-33 e P-35, che vogliono avvisare, rispettivamente, di visibilità ridotta e di uno scambio di corsia. Il primo segnale mostra un automobile che è parzialmente nascosta da alcune linee orizzontali, a voler appunto significare che la visibilità in strada potrebbe essere gravamente compromessa, soprattutto per maltempo. Il cartello vuole quindi avvisare il guidatore di aumentare la distanza di sicurezza e, contestualmente, diminuire la velocità usando, se necessario, gli abbaglianti. Il secondo cartello, P-35, è più complesso nel suo 'design': due automobili sono affiancate e due frecce si incrociano. La segnaletica in questo caso vuole avvisare dell'arrivo di una parte di strada che comprende uno scambio di corsia. Può essere frequente nelle tangenziali o nelle autostrade, quando una corsia laterale viene usata sia da chi si sta immettendo che da chi sta uscendo, con i veicoli che quindi incrociano la loro traiettoria. Il segnale vuole avvertire di un possibile impatto con un altra automobile e invita dunque a prevedere la manovra, controllando il comportamento altrui attraverso gli specchietti retrovisori e utilizzando le frecce per segnalare l'eventuale cambio di corsia, così da evitare incidenti.

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Pubblicato il 4 Settembre 2026