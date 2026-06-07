“Due gelati 44 euro”, la denuncia di una turista americana a Roma

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"Due coppette di gelato, 44 euro: una trappola per turisti". Dilaga su Facebook il post di una turista americana, Nicole Ann, che denuncia il trattamento ricevuto (e il conto pagato) in una gelateria del centro di Roma. "Ci siamo fermati per un gelato e abbiamo chiesto due coppette piccole. Ci ha dato la porzione più piccola dicendo che avevamo diritto a tre palline di gelato. Poi ha iniziato ad aggiungere guarnizioni come cannoli e macarons, lasciando intendere che fossero gratis. Siamo andati a pagare e il conto era di 44 euro per due gelati. Mi è sembrato che dicesse 14, quindi non me ne sono nemmeno accorta finché non ho guardato lo scontrino", scrive nel post che – dal gruppo Rome Travel Tips · Italy · Sistine Chapel · Colosseum · Vatican – rimbalza di pagina in pagina. "Onestamente non era nemmeno buono. Il peggiore di tutti i gelati che ho mangiato, non sono riuscita nemmeno a finirlo. Ci sono diverse gelaterie in città, ma questa era vicino a Piazza di Spagna. Una trappola per turisti", conclude.

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Pubblicato il 7 Giugno 2026