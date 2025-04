Due fratelli dispersi in mare con barchino a Olbia, ritrovati uno zaino e due stivali

(Adnkronos) –

Due fratelli di 20 e 24 anni sono dispersi da sabato, 19 aprile, nel mare di Olbia. Poco fa sono stati ritrovati uno zaino e due stivali che galleggiavano a 500 metri dalla costa di Capo Figari. La madre ha effettuato il riconoscimento, confermando che quegli oggetti appartengono ai figli. Giuseppe e Lorenzo Deiana sono usciti ieri mattina con la loro barchina per una battuta di pesca e sarebbero dovuti rientrare verso le 17. Ma così non è successo e col passare delle ore la preoccupazione era sempre più forte: dopo le 19 la fidanzata di uno dei due ha dato l'allarme. La Capitaneria di porto ha avviato subito le ricerche con tutte le motovedette di Olbia e Golfo Aranci più mezzi aerei della Guardia costiera e dei vigili del fuoco. Oggi sono entrati in azione anche gli agenti della polizia con le moto d'acqua e il drone dei vigili del fuoco. I familiari hanno lanciato appelli sui social per le ricerche e diversi imbarcazioni private stanno dando una mano. Proprio una di queste ha trovato, che galleggiavano a 500 metri da Capo Figari, lo zaino e gli stivali. Le ricerche, coordinate da vicecomandante della Capitaneria di porto di Olbia, Paolo Bianca, hanno ora elementi in più per cercare i ragazzi anche in base al vento e alle correnti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2025