“Due fette di pane, miele e tè”: Sawe e la (normale) colazione prima del record del mondo in maratona

(Adnkronos) – "Due fette di pane, miele e… té". Strano, ma vero. Sebastian Sawe, da ieri il maratoneta più veloce della storia, ha svelato in un'intervista la colazione fatta prima del nuovo record mondiale stabilito in maratona. A Londra, il fuoriclasse keniano ha stabilito un primato mai visto, con una particolarità: è diventato il primo uomo riuscito ad abbattere il muro delle due ore nei 42,195 chilometri, con il suo 1h59'30". Da non credere. Un po' come la sua colazione, normalissima, fatta prima di un'impresa leggendaria. Un po' di pane, miele e tè. Nessun segreto, insomma: prima di correre, Sawe ha mangiato ciò che mangiano tante persone (senza l'ambizione, però, di entrare nella storia dell'atletica). Alla maratona di Londra 2026 di ieri, domenica 26 aprile, è stata scritta la storia dell'atletica. Sebastian Sawe è riuscito ad abbattere il muro delle due ore sui 42, 195 chilometri e nessuno prima di lui aveva centrato un'impresa simile. Il 31enne africano ha trionfato in 1h59’30”. Un tempo storico. Prima di lui ci era già riuscito la leggenda keniana Eliud Kipchoge (oro olimpico a Rio 2016 e a Tokyo nel 2021), ma il suo 1h59’40” era stato realizzato in una gara non ufficiale e dunque non omologato.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026