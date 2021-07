Due canini da incubo

Anni fa la Vega Oil, un colosso multinazionale dell’energia, condusse ricerche nei territori di Manfredonia, Foggia, Carapelle, Orta Nova, Ordona e Ascoli Satriano. Se trivelle non entrarono in funzione fu a causa del fatto che i giacimenti individuati sono troppo profondi per giustificare l’investimento. Ma chissà come andavano le cose dieci, venti milioni d’anni fa. Forse il petrolio era così a portata di mano da sgorgare addirittura dal sottosuolo. Il sospetto nasce dal fatto che in una cava di Trinitapoli a metà degli anni settanta fu rinvenuto il cranio di uno smilodonte, o tigre dai denti a sciabola, che si presentava fossilizzato allo stesso modo dei resti dei tanti animali che ancora oggi finiscono intrappolati nelle pozze di catrame (‘polle’ di idrocarburi liquidi) che si allargano a Rancho La Brea, una località nei dintorni di Los Angeles. Impressionante la lista degli animali preistorici di cui Rancho La Brea è stato il cimitero : Orso dal muso corto gigante, Lupo terribile, Ratto canguro… e Tigre dai denti a sciabola. Sulla base di queste considerazioni viene da pensare che anche nella piana della Capitanata nel periodo del Pleistocene si poteva incappare in queste distese di fanghiglia densa e bruna dal caratteristico odore di bitume e insidiose come sabbie mobili. Un sito letale, specie per un animale che poteva arrivare a pesare 450 kg. La tigre dai denti a sciabola era così chiamata per lo sviluppo anomalo dei canini, che, lunghi venti centimetri sporgevano dalla bocca chiusa per una buona metà (le zanne della tigre del Bengala non superano i sette centimetri). Eppure, sostengono gli scienziati, nonostante quei canini, la forza del morso dello smilodonte era inferiore di due terzi a quella dell’attuale tigre. Ciò perché proprio la lunghezza delle zanne costringeva la belva a spalancare le fauci in termini tali da perdere potenza all’atto del mordere. Si ritiene pertanto che lo smilodonte attaccasse a bocca chiusa, usando quei canini anomali per forare la giugulare della preda e attendere che essa si dissanguasse. Ovvero tutto il contrario del suo moderno discendente, la tigre, la quale, con zanne non superiori ai 7 cm., deve attaccare a bocca spalancata e uccidere per soffocamento, il che significa mantenere la presa per un tempo anche lungo, esercitando una pressione costante e molto dispendiosa. Altri test hanno poi dimostrato che i canini di questo colosso, nonostante la loro anomala lunghezza faccia pensare il contrario, erano più resistenti alla rottura di quelli dell’odierna tigre, che sono invece corti e massicci. – Nell’immagine, una ricostruzione dello Smilodonte ad opera di Charles R. Knight (1903).

Italo Interesse

