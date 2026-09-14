Due anni fa era un senzatetto che suonava in chiesa, poi i suoi video sono diventati virali: ora ha una casa e 50mila sterline da dare in beneficenza

(Adnkronos) – Nel gennaio del 2024 Rhys Wynne Jones era un senzatetto che per racimolare qualche spicciolo suonava il pianoforte nella chiesa di St Mary a Penzance, in Inghilterra. Durante una delle sue esibizioni un volontario immortalò la sua esecuzione di "Bohemian Rhapsody" dei Queen: quel video, condiviso sui social, divenne e virale e oggi, a due anni di distanza, Rhys non solo ha una casa ﻿propria ma anche raccolto circa 50mila sterline che ha devoluto in beneficenza. A raccontare la sua storia è stato il Cornwall Time. Il ragazzo, 34enne originario della Cornovaglia, sta vivendo una nuova vita dopo gli ultimi anni difficili. Per oltre 10 anni non ha avuto una dimora fissa, trovandosi in difficoltà dopo la separazione dei genitori, e veniva chiamato "il pianista della chiesa notturna". Poi, la sua fama è esplosa. Rhys ha finalmente trovato una casa tutta sua, trasferendosi in un nuovo complesso residenziale di Coastline Housing nella Cornovaglia occidentale. "Ho molta confusione in testa, ma quando suono il pianoforte tutto tace e provo calma. È una sensazione diversa da qualsiasi altra cosa io faccia. Sento di averne bisogno", ha raccontato il 34enne alla stampa locale. Da quando i video di lui che suonava in chiesa sono diventati virali tutto è cambiato, ma avrebbe mai immaginato che il suo talento sarebbe diventato un fenomeno di portata nazionale. "Non mi considero un pianista professionista né una celebrità. Mi basta guadagnare quanto serve per coprire le spese. Amo semplicemente suonare per raccogliere fondi a favore di enti di beneficenza per i senzatetto e per altre buone cause", ha concluso.

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Pubblicato il 14 Settembre 2026