Due accoltellati a Londra, il governo britannico stanzia 25 milioni per sicurezza comunità ebraiche

(Adnkronos) – All'indomani dei fatti di Golders Green, sobborgo a nord di Londra dove due ebrei sono stati accoltellati, la Bbc riferisce che il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro, destinati al rafforzamento della sicurezza per le comunità ebraiche. I fondi verranno utilizzati per intensificare le pattuglie della Polizia e per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza intorno a sinagoghe, scuole e centri della comunità. È arrivato "regolarmente, da bambino" dalla Somalia l'uomo di 45 anni fermato per i fatti di Golders Green. Lo ha confermato stamani alla Bbc il ministro degli Interni britannico, Shabana Mahmood, dopo i pochi dettagli riferiti ieri dalle autorità sul cittadino britannico arrestato con l'accusa di tentato omicidio per la duplice aggressione. L'uomo, ha riferito ieri il capo della Metropolitan Police, Mark Rowley, ha precedenti per gravi episodi di violenza e soffre di problemi di salute mentale. Trasportato in ospedale subito dopo il fermo, durante il quale gli agenti hanno utilizzato il taser, è stato poi dimesso e trasferito in un commissariato di Londra.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026