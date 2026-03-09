Attualità

Dubai, jet contro drone iraniano: l’attacco tra i turisti in spiaggia

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – In spiaggia a Dubai ombrelloni aperti e turisti in costume, in cielo scene di guerra. Un video condiviso sui social mostra un F-16E dell'aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti che piomba a bassa quota sulla spiaggia di Al Mamzar per abbattere un drone iraniano in avvicinamento. La scena è rapida, le persone in spiaggia restano dove sono ma alzano gli occhi al cielo per seguire ciò che sta accadendo. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Infortuni, siglato protocollo Procura Roma-Asl 1, 2 e 3

37 minuti fa

Serie A, oggi Lazio-Sassuolo – Diretta

53 minuti fa

Sifilide, Bassetti: “Aumento impressionante di casi tra i giovanissimi”

1 ora fa

Pescara, Masci riconfermato sindaco: “Risultato stratosferico, ha vinto la buona politica”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio