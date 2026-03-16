Dubai, drone iraniano colpisce deposito carburante

(Adnkronos) – Un drone lanciato dall'Iran colpisce un serbatoio di carburante nei pressi dell'aeroporto di Dubai, provocando un'esplosione e un incendio. La Dubai Civil Aviation Authority, oggi 16 marzo, ha annunciato la provvisoria sospensione dei voli "come misura precauzionale per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e di tutti gli staff". L'incendio è stato domato e non risultano feriti.

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Pubblicato il 16 Marzo 2026