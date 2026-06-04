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Dua Lipa in Italia, atterrata a Palermo: via ai festeggiamenti delle nozze

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(Adnkronos) – La popstar Dua Lipa e il marito Callum Turner sono atterrati nella tarda serata di ieri a Palermo per festeggiare le nozze appena celebrate a Londra. La coppia è arrivata a bordo di un Cessna Citation XLS operato da VistaJet, un jet privato noleggiato.  Al loro arrivo un van li ha accompagnati al Grand Hotel Villa Igiea, un albergo di lusso di Palermo, dove alloggeranno fino a domenica. Da domani prenderanno il via i festeggiamenti con gli ospiti distribuiti tra Villa Igiea, Grand Hotel et Des Palmes e al Grand Hotel Piazza Borsa. Party esclusivi a Palazzo Gangi e Villa Valguarnera a Bagheria (Palermo). 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Giugno 2026

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