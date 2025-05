DS N°8 Presidenziale: simbolo di eccellenza francese

(Adnkronos) – Per celebrare l’anniversario dell’Armistizio dell’8 maggio 1945, la Presidenza della Repubblica Francese ha ricevuto un esemplare unico: la DS N°8 Presidenziale. Progettata per essere protagonista delle cerimonie ufficiali, questa vettura incarna il legame storico tra DS Automobiles e le più alte cariche dello Stato, proseguendo una tradizione iniziata con la DS originale e proseguita con DS 7 Élysée, già utilizzata da Emmanuel Macron per il suo insediamento nel 2017. La DS N°8 Presidenziale si distingue per una raffinata livrea Blu Zaffiro, arricchita da pannelli posteriori neri e dalla firma luminosa DS LUMINASCREEN nei colori della bandiera francese. Dettagli distintivi come le coccarde tricolori e i supporti per le bandiere rafforzano il carattere cerimoniale del modello. All’interno, l’auto esprime l’eccellenza artigianale francese grazie alla collaborazione con atelier d’eccellenza. Lison de Caunes ha impreziosito il cruscotto e i pannelli porta con intarsi in paglia tinti a mano, in tonalità blu notte e verde mare. I tessuti in raso “Dream Blue” di MÉTAPHORES e i pannelli plissettati realizzati da Atelier Lognon conferiscono un’atmosfera sofisticata e unica all’abitacolo. I maestri tappezzieri DS hanno curato ogni dettaglio, dai sedili in Alcantara e pelle nappa con motivo a cinturino, alle cuciture a perla visibili su plancia e portiere. Sotto il profilo tecnico, DS N°8 Presidenziale vanta una motorizzazione elettrica con autonomia fino a 750 km. Le batterie sono fornite da ACC, la joint venture di Stellantis, mentre la protezione blindata è curata da Centigon. Il sistema audio è sviluppato da FOCAL, garanzia di qualità sonora ai massimi livelli. La vettura sarà presentata ufficialmente al pubblico durante l’edizione 2025 di REVELATIONS, la biennale dedicata all’artigianato d’arte, in programma al Grand Palais dal 21 al 25 maggio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2025