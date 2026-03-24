DS N°7, lusso e sostenibilità: interni in Alcantara Blu Eterno

(Adnkronos) – La nuova DS N°7 segna un passo deciso verso un’idea evoluta di lusso automobilistico, dove materiali, estetica e sostenibilità convivono in modo coerente. Al centro del progetto emerge l’utilizzo di Alcantara Blu Eterno, una finitura sviluppata appositamente per questo modello e destinata a diventare uno degli elementi distintivi dell’abitacolo. La tonalità scelta non è casuale: il Blu Eterno si distingue per profondità e luminosità, esaltando la matericità dell’Alcantara e contribuendo a creare un ambiente raffinato e armonico. L’effetto visivo sulla nuova DS N°7 è quello di uno spazio avvolgente, dove ogni dettaglio è pensato per trasmettere eleganza e qualità percepita. L’attenzione al dettaglio si riflette anche nelle lavorazioni. Le superfici rivestite in Alcantara Blu Eterno si integrano con inserti in alluminio spazzolato dalle tonalità calde, mentre impunture e motivi grafici richiamano il linguaggio stilistico del marchio. Il risultato è un equilibrio tra tradizione artigianale e ricerca tecnologica, capace di elevare l’esperienza a bordo. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la composizione del materiale. L’Alcantara utilizzata per la DS N°7 include una percentuale significativa di componenti riciclati certificati, confermando l’impegno verso una mobilità più responsabile senza rinunciare alla qualità. A rafforzare questo approccio contribuisce anche la produzione interamente italiana. Il modello nasce nello stabilimento di Melfi, mentre il materiale Alcantara proviene dal sito produttivo di Nera Montoro. Una filiera corta che valorizza competenze, territorio e sostenibilità, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale. La collaborazione tra DS Automobiles e Alcantara si inserisce in una visione condivisa del lusso contemporaneo, dove innovazione e responsabilità ambientale procedono insieme. La possibilità di personalizzazione offerta dall’Alcantara, unita alla varietà cromatica e alla versatilità del materiale, consente di creare interni su misura capaci di esprimere una forte identità. Con la DS N°7, il concetto di viaggio assume una nuova dimensione: non solo spostamento, ma esperienza sensoriale completa, in cui comfort, estetica e sostenibilità diventano parte integrante della stessa idea di mobilità.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Marzo 2026