Drusilla Foer dimessa dall’ospedale: “Eccomi qua, viva e vegeta” – Video

(Adnkronos) – "Eccomi qua, viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me". Drusilla Foer in un video su Facebook racconta di essere appena stata dimessa dall'ospedale di Careggi, dove era stata ricoverata per una polmonite. "E' stata un'esperienza importante, stavo per lasciarci le penne, anzi, forse di più. Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo. Ho veramente dovuto rimandare la tournee, tutte le date così fitte sarebbero state veramente un grosso pericolo, ma da settembre sarò di nuovo con voi nei teatri di tutta Italia. Vi vorrei ringraziare perché ho sentito tante anime mandarmi dei pensieri buoni. E vorrei ringraziare anche i dottori, gli infermieri e gli operatori sanitari della struttura ospedaliera". "C'è solo una persona che non si è fatta proprio vedere, Ornella (la donna di servizio protagonista di tanti sketch, ndr.) scomparsa" dice nel filmato, quando il telefono squilla. "Ah, è proprio lei". "Stavo appunto raccontando che non è venuta in ospedale. 'E' venuta?' Quando? Mi scusi ma avevo talmente poca ossigenazione che non mi ricordo quasi niente delle prime ore, ma l'ho riconosciuta? Sì? E che le ho detto? L'ho insultata? Per il vestito da cocktail nero? L'abito per la bara?" ripete, mentre fa il gesto delle corna. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2024