Attualità

Droni avvistati all’aeroporto svedese di Goteborg: “Traffico sospeso e voli deviati verso altri scali”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Le autorità svedesi hanno sospeso il traffico aereo all’aeroporto di Landvetter nella città costiera occidentale di Goteborg, a causa della presenza di droni nello spazio aereo. L’amministrazione dell’aviazione civile ha riferito che i velivoli senza pilota sono stati avvistati intorno alle 18 e che, per motivi di sicurezza, tutti i voli sono stati immediatamente deviati verso altri aeroporti svedesi. "Non sappiamo ancora quanti voli saranno interessati durante la notte", ha dichiarato all'emittente Svt Bjorn Stavas, portavoce dell’agenzia. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimonianze e "determinare le ragioni della presenza dei droni" nelle vicinanze dello scalo, ha spiegato il portavoce Johan Hakansson. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Fiorentina ko in Conference League, il Mainz vince 2-1

1 ora fa

Scoperto a Vienna arsenale legato ad Hamas per possibile attacco in Europa

2 ore fa

Clash Royale in tilt? I problemi e le segnalazioni oggi 6 novembre

2 ore fa

Ferrari, Leclerc: “Voglio una vittoria e il secondo posto nel Costruttori”

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio