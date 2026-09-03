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Dramma a Ostia, si getta da quarto piano e muore: in casa trovata senza vita la madre, ipotesi omicidio-suicidio

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(Adnkronos) – Un uomo non ancora identificato è stato trovato morto in strada in via Mare di Tasman 20 a Ostia sul litorale romano. Dalle prime ipotesi sembra che l'uomo si sia gettato dal quarto piano. All’interno dell’abitazione è stata trovata morta un'anziana, presumibilmente morta soffocata con un cuscino. Si tratterebbe della madre. Le vittime non sono state ancora identificate. Sul posto la polizia che indaga. Tra le ipotesi al vaglio quella di omicidio-suicidio.  
In aggiornamento.
 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2026

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