Dove vedere gli Internazionali d’Italia? Un match al giorno del torneo maschile sarà in chiaro

(Adnkronos) – Un match al giorno del torneo maschile degli Internazionali d'Italia sarà trasmesso in chiaro su Sky Sport. Ad annunciarlo è stato oggi, lunedì 4 maggio, l'Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia Giuseppe De Bellis: “Quest’anno l’estate di Sky Sport comincia un po’ prima con gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. Ringraziamo la Federazione Italiana Tennis e Padel per l’ospitalità, il pubblico e gli atleti che animeranno questi giorni, tutti da vivere in diretta su Sky Sport. Per questa edizione Sky ha scelto di ampliare ulteriormente la copertura, trasmettendo su TV8 una partita al giorno del torneo maschile in chiaro. Siamo davvero felici di essere qui: la stagione del tennis per noi è già iniziata ed è partita nel migliore dei modi, non solo grazie a Jannik Sinner ma anche a tutti gli altri atleti che abbiamo la fortuna di raccontare". De Bellis ha aggiunto: "Il tennis su Sky continua a crescere in modo significativo, con ascolti in aumento di oltre il 25% rispetto allo scorso anno nei tornei ATP trasmessi finora". Gli Internazionali d'Italia 2026 saranno visibili sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, rispettivamente al canale 203 e al 201 di Sky. Il torneo femminile sarà visibile anche gratis su SuperTennis Hd. Match disponibili poi in streaming su Sky Go e NOW (per abbonati) e gratis su SuperTenniX (femminile) e una partita al giorno su tv8.it (maschile)

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Pubblicato il 4 Maggio 2026