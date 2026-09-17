Dove finiscono le rotte, cominciano le storie

Lunedì 21 settembre, alle 18.30, nella Sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi 152, torna l’appuntamento con la rassegna “Think, write, lead”, dedicata all’incontro con autori e libri capaci di aprire nuove prospettive sul mondo e sulla contemporaneità. Protagonista della serata sarà Riccardo Finelli, giornalista e scrittore, che presenterà il suo nuovo libro “Oltremare. Viaggio controvento nelle microisole italiane”.A dialogare con l’autore sarà Sara Pacella, giornalista e blogger. La serata sarà aperta dai saluti del presidente della Fondazione, Filippo Santigliano, e dall’introduzione del vicepresidente Alfonso De Pellegrino.“Oltremare” è un viaggio attraverso le piccole isole italiane, quelle più lontane dalle rotte turistiche e dai riflettori, esplorate da Finelli soprattutto nei mesi autunnali e invernali. Un itinerario fatto di traghetti e aliscafi, vento, salsedine e cieli in burrasca, scelti dall’autore per incontrare i luoghi quando vengono meno gli scintillii dell’estate e resta più visibile la loro autenticità.Ma il libro è soprattutto un viaggio tra le persone. Abitanti, resistenti, fuggitivi, idealisti e avventurieri diventano parte di un racconto in cui le storie individuali si intrecciano con quelle dei territori. Finelli va alla ricerca del genius loci, entrando nelle paure, nelle speranze e nelle scommesse quotidiane di chi ha scelto di vivere in luoghi estremi e spesso dimenticati.Ne nasce una narrazione che mescola appunti di viaggio e storie di vita, restituendo un’immagine delle isole lontana dalle cartoline. Perché guardare un’isola dal mare significa anche cambiare prospettiva: chiedersi non soltanto che cosa ci sia oltre il mare, ma come, dall’acqua, si possa guardare la terraferma.È questo il senso più profondo del viaggio raccontato da Finelli: andare dove normalmente non si va, quando normalmente non si parte, per provare a vedere ciò che il turismo veloce e le immagini consuete rischiano di nascondere. Un viaggio “controvento” che diventa così anche un modo per interrogarsi sul rapporto tra persone e luoghi, tra isolamento e appartenenza, tra la scelta di restare e quella di partire.



Pubblicato il 17 Settembre 2026