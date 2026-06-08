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Dottor House, giornalista critica e Hugh Laurie si infuria

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(Adnkronos) –
Una giornalista critica 'Dottor House' e Hugh Laurie si infuria. Janet Murrey, reporter freelance, ha condiviso sul proprio profilo X un pensiero generale sulla storica serie medical, arrivata alla sua ottava stagione. "In ritardo, ma ho iniziato a guardare la Stagione 1 di Dottor House. È la tessa trama in ogni episodio". "Il paziente ha una malattia misteriosa. Hugh Laurie (House) sbaglia la diagnosi.Il paziente rischia quasi di morire. Hugh Laurie sbaglia di nuovo la diagnosi", ha continuato la giornalista, "Viene minacciato di licenziamento. Il paziente rischia quasi di morire di nuovo. Hugh Laurie ha un'idea geniale all'ultimo minuto. Indovina la diagnosi giusta. Non viene licenziato. Otto stagioni di questo?". Una critica legittima che ha richiamato l'attenzione dello stesso Dottor House. Hugh Laurie, l'attore protagonista della serie, ha infatti risposto in prima persona al post: "Grazie per la tua critica, Janet. In realtà abbiamo provato un paio di episodi in cui House (Hugh Laurie) la azzecca al primo colpo, ma duravano solo 6 minuti", ha risposto con velata ironia, "a NBC non è piaciuto. Poi abbiamo provato alcuni in cui House non la azzecca mai e il paziente muore. Al pubblico non è piaciuto". "Si potrebbe applicare la tua acuta analisi ad altre forme d’arte: JS Bach ha scritto 30 variazioni Goldberg sulla stessa struttura armonica; Frida Kahlo ha dipinto 50 autoritratti; Henry Moore, e poi??", ha continuato Laurie, "Il punto è, o era, variazioni su un tema; se tutto ciò che vedi è ospedale, medical blah blah, allora non era destinato a te. Detto questo, aspetto con impazienza il tuo primo romanzo!".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Giugno 2026

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